مباراة مؤجلة من الجولة الـ23.. دهوك يستضيف نفط ميسان اليوم

– رياضة



يستقبل فريق ، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من لكرة القدم للمحترفين.





فيما يطمح للعودة بنتيجة ثمينة تدعم مسيرته في المراحل الحاسمة من الموسم.

وتقام المواجهة على عند الساعة السابعة مساءً، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في جدول الترتيب.فيما يطمح للعودة بنتيجة ثمينة تدعم مسيرته في المراحل الحاسمة من الموسم.