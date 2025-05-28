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مباراة مؤجلة من الجولة الـ23.. دهوك يستضيف نفط ميسان اليوم
رياضة
2025-05-28 | 07:37
312 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يستقبل فريق
دهوك
، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه
فريق نفط ميسان
في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من
دوري نجوم العراق
لكرة القدم للمحترفين.
وتقام المواجهة على
ملعب دهوك
عند الساعة السابعة مساءً، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في جدول الترتيب.
فيما يطمح
نفط ميسان
للعودة بنتيجة ثمينة تدعم مسيرته في المراحل الحاسمة من الموسم.
Alsumaria Tv
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