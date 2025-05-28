مدريد يعلن البديل للأسطورة راؤول

وقال الفريق في بيان رسمي: أن " قرر إنهاء فترته كمدرب في نادينا، لقد كان فخرًا للنادي أن يشرف على فرقنا السنية أحد أعظم أساطير وكرة القدم العالمية".واكد أن " سيتولى تدريب فريق ابتداءً من موسم 2025-2026"، مضيفا: "أربيلوا أسطورة في وكرة القدم ، وأحد أبرز اللاعبين في نادينا".وسارع ريال مدريد إلى الإعلان عن راؤول في قيادة فريق كاستيا (دون 21 عاما) حيث تم الاختيار على النجم السابق أربيولا، مدرب فريق تحت 19 عاماً، ليخلف أسطورة راؤول.وتولى راؤول (47 عاما) تدريب الفريق الثاني لريال مدريد الذي يسمى في إسبانيا ريال مدريد كاستيا، منذ العام 2017 ونجح في تكوين عدة نجوم وتصعيدهم إلى الفريق الأول وأبرزهم راؤول أسينسيو وفران غارسيا وفيكتور مونوز وغيرهم.