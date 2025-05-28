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مدريد يعلن البديل للأسطورة راؤول
رياضة
2025-05-28 | 11:41
569 شوهد
أعلن
ريال مدريد
رسميا عن المدرب الجديد للفريق الرديف (ريال
مدريد
كاستيا) وذلك بعد يوم واحد من إعلان المدرب السابق للفريق،
الأسطورة
راؤول
غونزاليز رحيله عن الجهاز الفني.
وقال الفريق
الملكي
في بيان رسمي: أن "
راؤول
قرر إنهاء فترته كمدرب في نادينا، لقد كان فخرًا للنادي أن يشرف على فرقنا السنية أحد أعظم أساطير
ريال مدريد
وكرة القدم العالمية".
واكد أن "
ألفارو أربيلوا
سيتولى تدريب فريق
كاستيا
ابتداءً من موسم 2025-2026"، مضيفا: "أربيلوا أسطورة في
ريال
مدريد
وكرة القدم
الإسبانية
، وأحد أبرز اللاعبين في نادينا".
وسارع ريال مدريد إلى الإعلان عن
خليفة
راؤول في قيادة فريق كاستيا (دون 21 عاما) حيث تم الاختيار على النجم السابق
ألفارو
أربيولا، مدرب فريق تحت 19 عاماً، ليخلف أسطورة
الريال
راؤول.
وتولى راؤول (47 عاما) تدريب الفريق الثاني لريال مدريد الذي يسمى في إسبانيا ريال مدريد كاستيا، منذ العام 2017 ونجح في تكوين عدة نجوم وتصعيدهم إلى الفريق الأول وأبرزهم راؤول أسينسيو وفران غارسيا وفيكتور مونوز وغيرهم.
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