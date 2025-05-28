بعد تجديد عقده.. ما علاقة الرقم 19.3 براتب لامين يامال

أثار منشور لوالد نجم برشلونة الشاب على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي واسعا وسط جماهير .

واحتفالا بتجديد عقد النجم الشاب مع برشلونة، نشر منير والد النجم الشاب تدوينه، معبرا عن سعادته بتألق ابنه مع برشلونة والبقاء في حتى 1931.

وأرفق والد نجم برشلونة الشاب صورة عائلية التقطت داخل قاعة "بالاو بلاوغرانا" برفقة ، وعلّق عليها بالقول: "نحن عائلة"، مرفقاً قلبين باللونين الأزرق والأحمر في إشارة إلى ألوان شعار برشلونة. لكن سرعان ما أثارت الصورة جدلاً واسعاً على وسط جمهور ، بسبب الرقم 19.3 في الجزء العلوي من الصورة.



وفتح الرقم 19.3 الباب واسعا أمام التأويلات، إذ زعم البعض أنه يمثل الراتب السنوي الجديد بعد تجديد عقده، أي 19.3 مليون يورو، وهو ما نفته مصادر مقربة من اللاعب والنادي بشكل قاطع، مؤكدين أن الراتب رغم تحسنه الملحوظ، لا يزال بعيداً عن الرقم المتدوال.



ووفق وسائل إعلام محلية، فإن 19.3 يرمز إلى رقم قميص لامين مع البرشا، إلى جانب الألقاب التي توج بها مع النادي الكاتلوني.