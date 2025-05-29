النصر يتحرك نحو بديل رونالدو.. ما علاقة برشلونة

وبحسب إذاعة "توك سبورت" ، فإن النصر وجه أنظاره صوب الكولومبي ، جناح .وأفادت الإذاعة بأن النادي السعودي مستعد لدفع 85 مليون يورو لضم دياز، الذي يرتبط بعقد مع الريدز حتى نهاية موسم 2026-2027.ولا يريد النصر إهدار الوقت، في حال أعلن "الدون" صاحب الـ40 عاما رحيله بالفعل عن ملعب الأول بارك.وتأتي هذه الأنباء في ظل ارتباط لاعب السابق، دياز، بالانتقال إلى برشلونة، الذي يضعه ضمن أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات، منذ بضعة أشهر.