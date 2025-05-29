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النصر يتحرك نحو بديل رونالدو.. ما علاقة برشلونة
رياضة
2025-05-29 | 17:31
المصدر:
موقع كووورة
951 شوهد
بدأ
النصر السعودي
تحركاته لمحاولة جلب نجم جديد، تعويضا لرحيل
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
، رغم عدم الإعلان رسميا عن مغادرة الأخير، حتى الآن.
وبحسب إذاعة "توك سبورت"
الإنجليزية
، فإن النصر وجه أنظاره صوب الكولومبي
لويس دياز
، جناح
ليفربول
.
وأفادت الإذاعة بأن النادي السعودي مستعد لدفع 85 مليون يورو لضم دياز، الذي يرتبط بعقد مع الريدز حتى نهاية موسم 2026-2027.
ولا يريد النصر إهدار الوقت، في حال أعلن "الدون" صاحب الـ40 عاما رحيله بالفعل عن ملعب الأول بارك.
وتأتي هذه الأنباء في ظل ارتباط لاعب
بورتو
السابق، دياز، بالانتقال إلى برشلونة، الذي يضعه ضمن أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات، منذ بضعة أشهر.
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