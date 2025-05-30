8 مليارات يورو.. أرباح قياسية منتظرة في كأس العالم 2026

وفقًا لتقرير "OpenEconomics" فإن عائدات 2026 سترتفع إلى 8 مليارات يورو، بحيث ترتبط معظم أرباحها بقطاعات السياحة والرياضة في الدول الثلاثة.ويحمل هذا التقرير أهمية خاصة، إذ حصل على دعم ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة السياحة العالمية، ولجنة الاقتصادية لأوروبا.وحسب تقرير ، فإن هذه العائدات المالية المنتظرة موزعة بنسبة تصل إلى 62% للقطاع السياحي، مقابل 32% للقطاع الرياضي، وسط تحقيق 6% من هذه العوائد عبر قطاع الترفيه في الدول مستضيفة البطولة.أرباح ضخمة منتظرة في كأس العالم 2026تؤكد توقعات ، أن 6.52 ملايين مشجع سيحضرون إلى ملاعب والمكسيك وكندا من أجل حضور مباريات مونديال 2026 المقررة إقامتها بعد عام من الآن، بحيث يمثل السائحون الأجانب ما نسبته 40% من إجمالي هذا الحضور.ومن المنتظر أن تُقام منافسات كأس العالم 2026 في الدول الثلاثة، خلال الفترة الزمنية بين من يونيو/ حزيران للعام 2026، حتى التاسع عشر من يوليو/ تموز من ذات العام، وذلك بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي في مختلف الدوريات العالمية.وستحتضن 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مباريات المسابقة، إذ لم يسبق أن قامت 3 دول بتنظيم كأس العالم بصورة مشتركة، علمًا أن وكوريا الجنوبية حصلتا على شرف أن تكونا أولى دولتين تنظمان المونديال بشكل مشترك عام 2002.جدير بالذكر أن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ما زالت متواصلة في مختلف القارات العالمية، بعد أن ضمنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقاعدها في النهائيات باعتبارها مستضيفة البطولة، إلى جانب تأهل اليابان وإيران ونيوزيلندا والأرجنتين بصورة رسمية، بانتظار التعرف على باقي المنتخبات المتأهلة مع المضي قدمًا في التصفيات المونديالية.