اليوم.. المنتخب العراقي يخوض مباراة تدريبية في معسكر البصرة

وسيعمل المدرب على زج جميع اللاعبين في اختبار اليوم التدريبي للوقوف على المستويات الحقيقية ومدى الجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب قبيل اتخاذ القرار النهائي الخاص باستبعاد أربعة أسماء على أقل تقدير عند نهاية معسكر الحالي.ويأتي معسكر البصرة استعداداً لمواجهتي الحسم أمام والأردن يومي الخامس والعاشر من حزيران المقبل لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات (2026) في أميركا وكندا والمكسيك.تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني يحتل المركز الثالث في مجموعته الثانية وهو بحاجة إلى حصد النقاط الست من مواجهتيه الأخيرتين أمام الجنوبية والأردن لضمان التأهـل بشكل مباشـر إلى نهائيات كأس العالم.