ريال مدريد يعلن تعاقده مع أرنولد.. هل سيشارك بكأس العالم للأندية؟

أعلن في وقت سابق أنه لن يجدد تعاقده مع ، والذي ينتهي في 30 يونيو القادم.وبحسب ما أفاد في بيانه الرسمي، توصل وليفربول إلى اتفاق لضم لستة مواسم قادمة، بداية من 1 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2031.وأكد ريال في بيانه الصادر أن أرنولد سيشارك مع الفريق في بطولة التي تنطلق يوم 14 يونيو القادم.ينضم أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ريال مدريد بعد فوزه بتسعة ألقاب مع ليفربول.وتوج أرنولد مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، للأندية، كأس السوبر الأوروبي، (مرتين)، كأس (1)، (مرتين)، ودرع الاتحاد الإنجليزي.وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" وشبكة "ESPN" أن ريال مدريد سيدفع 10 ملايين يورو لليفربول للحصول على أرنولد قبل كأس العالم للأندية.