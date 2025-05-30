حكيمي يوجه رسالة للاعبي سان جيرمان قبيل نهائي دوري الأبطال

ولم يخف حكيمي، الذي رحل عن إنتر عام 2021 لينتقل إلى ، تعلقه الشديد بالفريق الإيطالي، الذي فاز معه بالدوري المحلي في موسم 2020-2021، وذلك في حديث أجراه مع محطة "فرانس 2"، أمس الخميس.وقال حكيمي: "سيبقى إنتر دائما في قلبي، لكنني في وسأبذل قصارى جهدي للفوز عليهم. إنها مباراة نهائية مميزة للغاية. لقد كانت خطوة مهمة في مسيرتي، قضيت عاما رائعا بمدينة ميلانو واكتسبت العديد من الأصدقاء هناك".وتحت قيادة الإسباني لسان ، وصل حكيمي إلى مستوى رائع هذا الموسم، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.ويتمتع حكيمي (26 عاما) بأرقام استثنائية على الصعيدين الهجومي والدفاعي ويعتبر من بين أكثر المدافعين تأثيرا في أوروبا.وأعرب حكيمي عن امتنانه لمدربه ، حيث قال: "لويس إنريكي أوصلني إلى مستوى لعب لم أكن أتوقعه، وساعدني في ذلك حقا".وسيحتاج في كل الأحوال إلى أن يكون حكيمي في أفضل حالاته لمحاولة الفوز بأول لقب في تاريخ الفريق الفرنسي بدوري الأبطال، الذي كان على مقربة منه عام 2020، لولا خسارته في النهائي أمام الألماني آنذاك بهدف دون رد.