باريس بحثًا عن التتويج الأول والإنتر لاستعادة الأمجاد.. تفاصيل نهائي دوري أبطال أوروبا

وتأهل إلى نهائي البطولة على حساب الإنجليزى بعد الفوز بنتيجة 2-1 فى إياب نصف النهائي، ليتأهل بمجموع 3-1 عقب حسم مباراة الذهاب بهدف نظيف فى لندن.بينما تأهل الإنتر على حساب برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين، بعدما انتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين الفريقين على ملعب "مونتجويك" بالتعادل 3-3، وفاز فى 4-3.ويسعى ، بقيادة مدربه الإسباني ، لتحقيق انتصار تاريخي ومنح الفريق الباريسي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، حيث إنه لم يفز باللقب نهائيًا رغم مسيرته الجيدة على مدار السنوات الفائتة.تعد هذه المرة الثانية التي ينجح فيها باريس سان في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سبق وأن وصل نهائي نسخة 2019 – 2020 قبل أن يخسر أمام الألماني.ويأمل لويس مواصلة كتابة اسمه بأحرف ذهبية في عالم التدريب، بعدما قاد فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس عقب الفوز على ستاد ريمس بثلاثية نظيفة ، وقبلها التتويج بالدوري الفرنسي وكأس الأبطال، ويستهدف المدرب الإسباني استكمال الرباعية هذا الموسم عبر تحقيق لقب أبطال أوروبا.يسعى إنتر بقيادة مدربه الإيطالى سيموني إنزاجي إلى حصد اللقب الأوروبي من أجل تعويض إخفاقه المحلي، بعد أن خسر لقب لمصلحة ، بالإضافة إلى منح "النيراتزوري" لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.وحصد إنتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، حيث توج بالبطولة في مرتين متتاليتين خلال عامي 1964، و1965، وكانت المرة الأخيرة التي توج بيها الفريق الإيطالي عام 2010 تحت قيادة .