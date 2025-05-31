باريس أم إنتر؟.. الذكاء الاصطناعي يتوقع هوية الفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المُقرر أن تُقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في مدينة الألمانية، علمًا أن المواجهة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ومكة المُكرمة والدوحة والقاهرة (التاسعة مساءً بتوقيت ألمانيا).ويرى مراقبون أنه من الصعب للغاية توقع نتيجة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بالنظر لتقارب المستوى بين الناديين، وحقيقة امتلاكهما كوكبة من أبرز اللاعبين حول العالم.وبعد سؤال أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن توقعه لهوية الفريق الفائز بنهائي دوري الأبطال، وقد أجاب التطبيق بأن هناك صعوبة فعلية في توقع البطل الجديد لأوروبا على صعيد الأندية.مع ذلك، ذكر التطبيق أن باريس يملك أفضلية طفيفة، بسبب قائمته القوية، ونتائجه الأخيرة المميزة؛ بما في ذلك الانتصار 3-0 على ستاد ريمس يوم السبت الماضي، في فرنسا.وكان لقب كأس فرنسا الثالث الذي يحققه باريس سان هذا الموسم، بعد لقبَي وكأس الأبطال الفرنسية (كأس السوبر الفرنسي). وحاليًا، يحلم المدرب الإسباني ولاعبوه بإكمال الرباعية التاريخية من خلال اعتلاء منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا.أما إنتر ، فقد أخفق في التتويج بأي لقب هذا الموسم حتى الآن؛ إذ احتل الفريق المركز الثاني في الترتيب النهائي للدوري الإيطالي، برصيد 81 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المُتوج باللقب.وبالإضافة إلى ذلك، خسر إنتر (2-3) أمام ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، كما تعرض الفريق للخسارة أمام ميلان أيضًا بنتيجة 1-4 في مجموع مباراتَي الذهاب والعودة، لتودع كتيبة "النيراتزوري" منافسات كأس من نصف النهائي.يُذكر أن باريس سان جيرمان يحلم بحصد لقبه الأول تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، علمًا أن أكبر إنجاز حققه الفريق في البطولة القارية يعود إلى احتلاله المركز الثاني بنسخة 2019-20.في المقابل، يتطلع إنتر ميلان للفوز برابع ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سبق له التتويج بالكأس القارية أعوام 1964 و1965 و2010، علمًا أن الفريق خاض نهائي البطولة لآخر مرة في موسم 2022-23؛ حيث خسرت كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي أمام بهدف نظيف.