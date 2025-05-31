فليك يرسل سلسلة تحذيرات إلى لامين يامال.. ماذا قال؟

وأسهم في 22 هدفاً خلال رحلة تتويج برشلونة بلقب هذا الموسم عبر تسجيل 9 أهداف وصناعة 13، في 35 مباراة بالمسابقة.وقاد لامين الفريق الكتالوني للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر تسجيل 5 أهداف بالإضافة إلى تحويل 4 تمريرات حاسمة في 13 مواجهة.وقال فليك، خلال حوار مع قناة "برشلونة 1" : "لامين عبقري، لا توجد طريقة أخرى لوصفه، وهو يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.. أعتقد أنه يتعين علينا مساعدته".وأتبع: "آمل أن يرغب في ذلك أيضًا، وأن نتمكن من الاعتناء به، لأنه شاب ويبدو الآن بالنسبة له أن كل شيء سهل، لكنه ليس كذلك".وأسهب: "إذا كنت تريد اللعب على أعلى مستوى خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، فعليك أن تتدرب جيدًا، وأن تكون أيضًا في أعلى مستوى من الناحية الذهنية.. هذا هو المهم".وواصل مدرب الألماني الأسبق توجيه النصح والتحذيرات للفتى الموهوب: "لامين ذكي، والأمر لا يتعلق فقط بالاستمتاع بكل شيء.. عليك أيضًا العمل والعمل، لأن اللاعبين الذين يتمتعون بهذا النوع من الموهبة يجب أن يفعلوا ذلك أيضًا".يذكر أن لامين يامال كان أحد العناصر التي قادت منتخب إسبانيا للقب كأس أمم أوروبا العام الماضي وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في المسابقة.