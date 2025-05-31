الأعلى قيمة.. الريال أولا ويونايتد يتفوق على برشلونة

ويمثل هذا زيادة بنسبة 2% في قيمة النادي المدريدي مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا للتقرير السنوي للمجلة.وخلال موسم 2023-2024، حقق "الميرينجي" إيرادات بلغت 1.13 مليار دولار، مما جعله أول نادٍ لكرة القدم يتجاوز حاجز المليار دولار.علاوة على ذلك، يُسلِّط الضوء على فوز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وتحالفاته التجارية، وشعبيته الدولية كعوامل رئيسية وراء هذه الزيادة.ويأمل النادي في استرداد بعض الإيرادات التي أنفقها على تجديد ملعب برنابيو في الأيام التي ستقام فيها مباريات، بما في ذلك مبيعات التذاكر.ويأتي في المركز الثاني بإيرادات تبلغ 6.6 مليار دولار، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث بإيرادات تبلغ حوالي 821 مليون دولار، وهو رقم قد يتجاوز في مرحلة ما المليار دولار بعد تجديد ملعبه، وفقًا لمجلة (فوربس).وكانت الإضافة المفاجئة إلى القائمة هي آرسنال، الذي صعد من المركز العاشر إلى الثامن، بزيادة قدرها 31% وإيرادات بلغت 771 مليون دولار.أما ، صاحب المركز السابع بقيمة 4.6 مليار دولار، فقد يتقدم العام المقبل، وفقا لما سيحدث في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر اليوم السبت، حيث أنه قد يجني 28 مليون دولار إضافية.كما دخل القائمة، رغم من احتلاله المركز الثالث عشر بإيرادات بلغت 1.7 مليار دولار.وجاءت قائمة العشرة الأوائل بحسب قيمة كل ناد على النحو التالي:1- (6.750 مليار).2- (6.600 مليار).3- برشلونة (5.650).4- (5.400).5- (5.300).6- (5.100).7- (4.600).8- آرسنال (3.400).9- (3.300).10- (3.250).