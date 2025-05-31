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باريس يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه
رياضة
2025-05-31 | 16:50
المصدر:
وكالات
2,681 شوهد
توج
نادي باريس سان جرمان
الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، بعد فوزه على إنتر ميلانو الإيطالي 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا
معقل
بايرن ميونيخ
الألماني.
وأنهى
سان جرمان
الشوط الأول من مباراته أمام إنتر ميلانو متقدما بنتيجة 2-0.
وتقدم الفريق الباريسي بهدف سجله النجم
المغربي
أشرف حكيمي
بعد مرور 12 دقيقة مستفيدا من تمريرة زميله الشاب ديزيريه دوي.
ورفع حكيمي رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه رفض الاحتفال بالهدف تقديرا لمشاعر
ناديه
القديم إنتر ميلانو، الذي رحل عنه في صيف 2021.
وفي الدقيقة 20 أضاف ديزيريه دوي الهدف الثاني لسان جرمان بتسديدة غيرت مسارها بقدم
فيدريكو
ديماركو
ظهير أيسر
إنتر ميلانو.
وفي الدقيقة 63 سجل دوي هدفه الشخصي الثاني ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 3-0، ثم أضاف
خفيتشا كفاراتسخيليا
الهدف الرابع للفريق الباريسي.
وبهدفيه في شباك الفريق الإيطالي، رفع دوي رصيده إلى 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مستفيدا من تمريرة زميله
عثمان ديمبلي
.
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