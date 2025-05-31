باريس يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه

وأنهى الشوط الأول من مباراته أمام إنتر ميلانو متقدما بنتيجة 2-0.وتقدم الفريق الباريسي بهدف سجله النجم بعد مرور 12 دقيقة مستفيدا من تمريرة زميله الشاب ديزيريه دوي.ورفع حكيمي رصيده إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه رفض الاحتفال بالهدف تقديرا لمشاعر القديم إنتر ميلانو، الذي رحل عنه في صيف 2021.وفي الدقيقة 20 أضاف ديزيريه دوي الهدف الثاني لسان جرمان بتسديدة غيرت مسارها بقدم ديماركو إنتر ميلانو.وفي الدقيقة 63 سجل دوي هدفه الشخصي الثاني ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 3-0، ثم أضاف الهدف الرابع للفريق الباريسي.وبهدفيه في شباك الفريق الإيطالي، رفع دوي رصيده إلى 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مستفيدا من تمريرة زميله .