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حكيمي يهز شباك إنتر ويعادل إنجازا تاريخيا
رياضة
2025-05-31 | 16:44
المصدر:
وكالات
795 شوهد
منح النجم
المغربي
أشرف حكيمي
فريقه
باريس سان جيرمان
التقدم مبكرا على إنتر
ميلان
في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.
وهز حكيمي الشباك بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي تقام على "ملعب أليانز أرينا" في
ميونخ
، مستفيدا من تمريرة زميله ديزيريه دوي، داخل منطقة الجزاء.
ورفض النجم
المغربي
الدولي الاحتفال بهدفه مكتفيا برفع ذراعيه، تقديرا لناديه السابق إنتر
ميلان
الذي دافع عن ألوانه لموسم واحد بين عامي 2020 و2021.
وأصبح حكيمي ثالث لاعب عربي يحرز هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة القارية، إذ لم يحقق ذلك الإنجاز سوى الأسطورتين
الجزائري
رابح ماجر
لاعب
بورتو البرتغالي
السابق في نهائي 1987، والمصري
محمد صلاح
في نهائي نسخة 2019 الذي جمع
ليفربول
بمواطنه
توتنهام
.
تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مباراة إنتر وباريس
سان جيرمان
انتهى بتقدم الفريق الباريسي بهدفين دون رد.
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