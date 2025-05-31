حكيمي يهز شباك إنتر ويعادل إنجازا تاريخيا

وهز حكيمي الشباك بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي تقام على "ملعب أليانز أرينا" في ، مستفيدا من تمريرة زميله ديزيريه دوي، داخل منطقة الجزاء.ورفض النجم الدولي الاحتفال بهدفه مكتفيا برفع ذراعيه، تقديرا لناديه السابق إنتر الذي دافع عن ألوانه لموسم واحد بين عامي 2020 و2021.وأصبح حكيمي ثالث لاعب عربي يحرز هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة القارية، إذ لم يحقق ذلك الإنجاز سوى الأسطورتين لاعب السابق في نهائي 1987، والمصري في نهائي نسخة 2019 الذي جمع بمواطنه .تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مباراة إنتر وباريس انتهى بتقدم الفريق الباريسي بهدفين دون رد.