توقعات نجوم الخليج لمواجهة العراق وكوريا الجنوبية في البصرة

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أمنيات أكثر منها توقعات، هكذا تكلم نجوم شوقا وحبا بأسود متمنين أن يكونوا في يومهم الأجمل بمواجهة لتحقيق الفوز والاقتراب من حلم المونديال الذي طال انتظاره.





نجم وحارس مرماه السابق عباس تحدث قائلاً: كما قرأت فإنَّ لدى المدرب أرنولد فكرة التغيير في التشكيل بعد مشاهدة عدد من المباريات من خلال الدوري المحلي، والأسماء المنتخبة حالياً تقريباً أغلبها التي لعبت في المباريات السابقة للتصفيات، كانت مشكلة كاساس عدم توظيف اللاعبين بالشكل السليم! السؤال الآن هل باستطاعة المدرب أرنولد أن يُعيد تأهيل الفريق في هذه المدة الزمنية القصيرة من خلال توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح هذا رقم واحد، وثانياً، هل سيُجري تغييراً على بعض المواقع من خلال مباريات الفريق السابقة ويُعيد ترتيب الفريق. نجم الإمارات السابق محمد طالب لاعبي بالإيمان بأنفسهم أولاً والثقة العالية بتحقيق الفوز، مؤكداً أنهم إذا آمنوا بأنفسهم فإنَّ الانتصار سيكون حليفهم (100 %) لأنَّ المنتخب العراقي يمتلك فريقاً كمجموعة ومستويات عالية كأفراد لو استثمر هذه العوامل فردياً وجماعياً سيفوز العراق، الأمر الثاني يجب أن يؤمنوا بجمهورهم في والتأثير العالي للمشجعين هناك والثقة المتبادلة بين لاعبي المنتخب وجمهورهم، سلاح الجمهور والأرض سيكون لصالحهم والدعم المتواصل سيحقق الريادة في الملعب، أمنياتنا بالتوفيق والنجاح للمنتخب العراقي وإن شاء الله نراه في المقبلة، بالنسبة لي الفريق العراقي هو أفضل منتخب عربي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين من بين جميع منتخبات عرب آسيا المشاركة في التصفيات.نجم وحارس مرماه السابق عباس تحدث قائلاً: كما قرأت فإنَّ لدى المدرب أرنولد فكرة التغيير في التشكيل بعد مشاهدة عدد من المباريات من خلال الدوري المحلي، والأسماء المنتخبة حالياً تقريباً أغلبها التي لعبت في المباريات السابقة للتصفيات، كانت مشكلة كاساس عدم توظيف اللاعبين بالشكل السليم! السؤال الآن هل باستطاعة المدرب أرنولد أن يُعيد تأهيل الفريق في هذه المدة الزمنية القصيرة من خلال توظيف اللاعبين بالشكل الصحيح هذا رقم واحد، وثانياً، هل سيُجري تغييراً على بعض المواقع من خلال مباريات الفريق السابقة ويُعيد ترتيب الفريق.

واضاف، أنا أرى من وجهة نظري الشخصية أنَّ أفضل اثنين يلعبان بشكل صحيح داخل الملعب وهما الركيزة الأساسية في الوسط وتجدهما في كل مكان وأيضا يغطيان على عيوب الدفاع هما أمجد عطوان ذو المجهود العالي لكنه سيكون غائباً للأسف جرّاء الإصابة، لذا التركيز سيكون على إبراهيم بايش اللاعب القوي في تطبيق واجباته الدفاعية والهجومية مع الكرة أو مع الفريق الخصم ولذلك من خلال متابعتي لهما هو أهم ركيزة بالفريق، سيغيب أيضاً بسبب البطاقات والبدلاء من أفضل اللاعبين وهم علي الحمادي ويوسف الأمين وعلي جاسم ولكن كما أعتقد أنَّ كاساس لم يُفعّل دورهم، اللاعب يعد مفتاحاً مهماً بالفريق أتمنى أن يستمر بالفريق لأنَّ وجوده مهم جداً وأتمنى للمنتخب العراقي تحقيق أفضل النتائج.



علاء حبيل نجم منتخب السابق تحدث عن مواجهة منتخبنا مع فقال: التوقعات لمباراة العراق ضد كوريا صعبة للمنتخبين ولكن نسبة الأفضلية كبيرة للعراق صاحب الأرض والجمهور وتمنياتنا له بالتوفيق والفوز والتأهل لكأس العالم.

مفاتيح المنتخب العراقي للفوز هي: أولا وقوف الجميع من مسؤولين وإعلام وجمهور قلباً واحداً لمؤازرة وتشجيع المنتخب والابتعاد عن جميع الخلافات الشخصية بين أي كان وأعتقد أنَّ الفوز سيتحقق وبعدها يتجسد في مستويات اللاعبين الذين يجب أن يكونوا في القمة وخصوصاً خطي الدفاع والوسط، فلا بد أن يؤدوا أدوارهم وفي أعلى مستوياتهم والفوز للعراق بمشيئة الله.



نجم منتخب عمان حسن المظفر تحدث بثقة عن منتخبنا الوطني فقال: توقعاتي فوز المنتخب العراقي على فهي مباراة كبيرة وأشعر أنَّ لاعبي العراق لن يضيعوا الفرصة للبحث عن أحلامهم وطموحاتهم.



مفاتيح الفوز بلا شك هي الأرض والجمهور والعامل النفسي للاعبين لتغيير المدرب كاساس وأغلب اللاعبين اليوم يريدون إقناع المدرب الجديد غراهام أرنولد ولا بد لهم من تنفيذ أسلوب المدرب في التنظيم الدفاعي والتحولات الهجومية كي يتمكن الفريق العراقي من تحقيق ما يبتغيه في هذه المباراة مدعوماً بجمهوره الكبير في الذي لم يخسر فيه العراق مطلقاً خلال هذه التصفيات.