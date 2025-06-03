من الدور التمهيدي حتى المباراة النهائية.. إليك مواعيد دوري أبطال أوروبا 2025 - 2026

يحتضن الشهر المقبل مباريات الدورين التمهيديين الأول والثاني، على أن تقام مباريات الدور الثالث ولقاءات الملحق في أغسطس/آب من العام الجاري 2025، قبل إجراء قرعة مرحلة الدوري في الثامن والعشرين من أغسطس بمشاركة 36 ناديًا مختلفًا من القارة العجوز.
وسبق أن توج باريس سان جيرمان
بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2024-2025، عقب فوزه الكبير على إنتر ميلان
بخماسية نظيفة، في لقاء جمع الفريقين على أرضية استاد
"أليانز أرينا" في ميونخ
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" في بيان رسمي الإثنين، إن نيوكاسل يونايتد
الإنجليزي، وفياريال الإسباني، سيتأهلان إلى المسابقة الشهيرة بناءً على أدائهما، حيث تصدرت إنجلترا وإسبانيا تصنيف معامل الأندية.
وحصدت إنجلترا 206250 نقطة (بمعدل 29464 نقطة من سبعة أندية)، وإسبانيا 167250 نقطة (بمعدل 23892 نقطة)، تليهما إيطاليا
بـ 175000 نقطة (بمعدل 21875 نقطة من ثمانية
أندية)، وألمانيا بـ 147375 نقطة (بمعدل 18421 نقطة من ثمانية أندية)، وفرنسا بـ 125500 نقطة (بمعدل 17928 نقطة من سبعة أندية).
جدول دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
الدور التمهيدي الأول.. القرعة 17 يونيو
المباريات: 8-9، و15-16 يوليو
الدور التمهيدي الثاني.. قرعة 18 يونيو
المباريات: 22-23، و29-30 يوليو
الدور التمهيدي الثالث.. قرعة 21 يوليو
المباريات: 5-6، و12 أغسطس
مباريات الملحق.. قرعة 4 أغسطس
المباريات: 19-20 و26-27 أغسطس
مرحلة الدوري. قرعة 28 أغسطس
الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر/أيلول
الجولة الثانية:30 سبتمبر- 1 أكتوبر/تشرين أول
الجولة الثالثة:21-22 أكتوبر
الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر/تشرين ثان
الجولة الخامسة: 24-25 نوفمبر
الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر
الجولة السابعة: 20-21 يناير/كانون ثان
الجولة الثامنة: 28 يناير
مرحلة التصفيات. قرعة 30 يناير
17-18، و24-25 فبراير/شباط
الدور ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.. القرعة: 27 فبراير
دور ثمن النهائي:10-11، و17-18 مارس/أذار
ربع النهائي:7-8، و14-15 أبريل/نيسان
نصف النهائي: 28-29 أبريل و5-6 مايو/أيار
النهائي: 30 مايو (ملعب بوشكاش أرينا في بودابست).
المصدر: winwin