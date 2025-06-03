من الدور التمهيدي حتى المباراة النهائية.. إليك مواعيد دوري أبطال أوروبا 2025 - 2026

يحتضن الشهر المقبل مباريات الدورين التمهيديين الأول والثاني، على أن تقام مباريات الدور الثالث ولقاءات الملحق في أغسطس/آب من العام الجاري 2025، قبل إجراء قرعة مرحلة الدوري في الثامن والعشرين من أغسطس بمشاركة 36 ناديًا مختلفًا من القارة العجوز.وسبق أن توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2024-2025، عقب فوزه الكبير على إنتر بخماسية نظيفة، في لقاء جمع الفريقين على أرضية "أليانز أرينا" في .قال "يويفا" في بيان رسمي الإثنين، إن الإنجليزي، وفياريال الإسباني، سيتأهلان إلى المسابقة الشهيرة بناءً على أدائهما، حيث تصدرت إنجلترا وإسبانيا تصنيف معامل الأندية.وحصدت إنجلترا 206250 نقطة (بمعدل 29464 نقطة من سبعة أندية)، وإسبانيا 167250 نقطة (بمعدل 23892 نقطة)، تليهما بـ 175000 نقطة (بمعدل 21875 نقطة من أندية)، وألمانيا بـ 147375 نقطة (بمعدل 18421 نقطة من ثمانية أندية)، وفرنسا بـ 125500 نقطة (بمعدل 17928 نقطة من سبعة أندية).المباريات: 8-9، و15-16 يوليو