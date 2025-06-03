بمواجهة كوريا الجنوبية.. اللجنة الأولمبية توجه بتوزيع 10 الاف قميص مجاناً للجماهير

وذكر بيان للجنة ورد لـ ، أن "رئيس اللجنة الاولمبية اوعز بشراء 10 الاف قميص ابيضّ وتوزيعها مجاناً على الجماهير امام بوابات ".وأشار الى ان "القرار جاء دعماً لمنتخبنا الوطني في مباراته امام منتخب ".ويوم الخميس المقبل، سيلاقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم.