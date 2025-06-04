لهذا السبب.. اليويفا يتوعد برشلونة بعقوبات قاسية

ويعاني برشلونة منذ سنوات من أزمات مالية جعلته يدخل منافسات الكأس ذات الأذنين الموسم الماضي وهو مطالب بدفع مبالغ مالية ومعرض لعقوبات رياضية.وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في تقرير لها أن برشلونة انتهك قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة باليويفا للعام الثاني على التوالي ما سيتوجب عليه ليس فقط دفع نصف مليون يورو لكن الأمر قد يؤثر عليه رياضياً.وبحسب التقرير فإن اليويفا من المرجح أن يصدر تفاصيل بشأن المسألة خلال الأسابيع المقبلة، مع توقيع عقوبة قاسية على العملاق الكتالوني.ورغم ارتكاب وأستون فيلا من الدوري الإنجليزي نفس الأخطاء، ولكن كونها المرة الأولى فإن عقوبتهما لن تكون بشدة ما ينتظر بطل الدوري وكأس ملك إسبانيا.وإلى جانب ذلك فإن برشلونة قد يجبر على تخفيض عدد اللاعبين في قائمته عن 25 لاعباً وهو العدد المسموح به لأي فريق يشارك في البطولة القارية.يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا في نسخة 2024-2025 من نصف النهائي ضد إنتر بنتيجة إجمالية 6-7 بعد وقت إضافي إياباً.ولم يحقق لقب الكأس ذات الأذنين منذ 10 سنوات حين فاز بها على حساب بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية .