رسميا.. الحارس خوان جارسيا يقول "نعم" لبرشلونة

سيُفعّل شرطه الجزائي بقيمة 25 مليون يورو لضمه رسميًا، حيث سيوقع الحارس عقدًا طويل الأمد لمدة 5 سنوات، تمتد حتى عام 2030.هذا وقد تم تضمين ضمانات قصوى في عقد غارسيا، تتعلق بتسجيله في قائمة الفريق، مما يؤكد اهتمام بضمان مشاركته الموسم المقبل.