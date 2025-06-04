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رسميا.. الحارس خوان جارسيا يقول "نعم" لبرشلونة

رياضة

2025-06-04 | 03:39
رسميا.. الحارس خوان جارسيا يقول &quot;نعم&quot; لبرشلونة
450 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أفاد الصحفي فيرناندو بولو أنه بعد أن عقد اجتماعا أخيرا مع وكلائه، أعلن الحارس خوان غارسيا موافقته النهائية على الانضمام إلى برشلونة.


نادي برشلونة سيُفعّل شرطه الجزائي بقيمة 25 مليون يورو لضمه رسميًا، حيث سيوقع الحارس عقدًا طويل الأمد لمدة 5 سنوات، تمتد حتى عام 2030.

هذا وقد تم تضمين ضمانات قصوى في عقد غارسيا، تتعلق بتسجيله في قائمة الفريق، مما يؤكد اهتمام البارسا بضمان مشاركته الموسم المقبل.
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خوان جارسيا

برشلونة

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