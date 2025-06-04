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المنتخب العراقي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية غداً (فيديو)
رياضة
2025-06-04 | 08:00
المصدر:
السومرية نيوز
2,621 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تقرر ان يرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض وحارس المرمى الزي الأصفر، بينما يرتدي منتخبُ
كوريا الجنوبية
الزيَّ الأحمر وحارس مرماه الزي الأخضر، في مباراةِ الغد التي تجري في تمام الساعة (9:15) مساءً في ملعبِ
البصرة
الدوليّ.
الاتحاد العراقي لكرة القدم
ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المؤتمر الفنيّ لمباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوري الجنوبيّ أقيم في فندقِ الموفنبيك بمدينةِ
البصرة
، اليوم الأربعاء، بحُضورِ مشرف المباراةِ ومُقيّم الحكام والمنسق الإعلاميّ للمباراة وممثلي المنتخبين.
وأضاف البيان انه تم استعراضُ التجهيزات خلال المؤتمر، حيث سيرتدي منتخبنا الزيَّ الأبيض وحارس المرمى الزي الأصفر، بينما يرتدي منتخبُ
كوريا الجنوبية
الزيَّ الأحمر وحارس مرماه الزي الأخضر، في مباراةِ الغد التي تجري في تمام الساعة (9:15) مساءً في ملعبِ البصرة الدوليّ.
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