سباق الكرة الذهبية يشتعل.. بطل أوروبا يزاحم نجمي برشلونة

وحقق ، نجم منتخب ، السبت الماضي لقب دوري أبطال أوروبا مع ، ليكمل ثلاثية تاريخية وأولى في تاريخ أندية فرنسا بعد التتويج بالدوري المحلي "ليغ 1" وكأس فرنسا.وخلال رحلة الفريق الفرنسي الذهبية هذا الموسم سجل 33 هدفاً وصنع 13، وحقق 4 بطولات بإضافة "السوبر الفرنسي"، وذلك بعد خوض 49 مواجهة بكل البطولات.حصل ديمبلي على تقييم قدره 7.77 درجة من موقع "سوفا سكور" خاصة بعد بلوغ معدل تمريراته الناجحة نسبة 1.53 مراوغة للقاء الواحد.ورغم ذلك، يتفوق ثنائي برشلونة، الإسباني والبرازيلي ، على ديمبلي في التقييم خاصة أن بدوره حقق 3 ألقاب هو الآخر وهي الدوري والكأس والسوبر، ولم يفشل إلا ضد إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ومن جانبه، سجل رافينيا 34 هدفاً وصنع 22، وبلغ معدل مراوغاته الناجحة 1.28 مراوغة للمباراة، ليحصل على أعلى تقييم بين الـ3 لاعبين وهو 7.91 درجة.أما لامين فسجل 18 هدفاً وصنع 21، وتفوق على الجميع في المراوغات الناجحة بمعدل 4.45 مراوغة للقاء، ليكون تقييمه 7.79 درجة.يذكر أن اللاعب المتوج بالكرة الذهبية لعام 2025 سيتم الكشف عنه في مسرح شاتيليه في العاصمة الفرنسية يوم 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.