ذهب الى ميونخ.. رونالدو يحقق حلم طفلة مصابة بورم خبيث برأسها

ويستعد مع منتخب لمواجهة نظيره الألماني مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية للموسم (2024-2025).ونشرت صحيفة "آبولا" قصة الطفلة الصغيرة إينايا، والتي كانت تتمنى مقابلة رونالدو.الطفلة البالغة من العمر 11 عاما، والتي تكافح ضد ورم خبيث في الرأس، حظيت بالفعل بفرصة التحدث مع نجمها المفضل والتقاط صورة تذكارية معه بمعسكر منتخب البرتغال.وأظهر مودة كبيرة خلال لقائه مع إينايا ووالدها خواكيم، الذي فاجأ ابنته بشراء تذاكر سفر إلى ميونخ وتذاكر لحضور مباراة والبرتغال.ورغم أنهما ولدا في ، فإن الأب وابنته، المنحدرين من أصول برتغالية، لا يخفيان حبهما الكبير للمنتخب ، وخاصة لقائده رونالدو.يذكر أن الفائز من مباراة البرتغال وألمانيا سيلتقي مع الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.