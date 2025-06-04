قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية.. يامال الأعلى

ووفقا للتقرير، جاء اللاعب، الذي سيتم عامه الـ18 الشهر المقبل، على رأس القائمة بإجمالي 402.3 مليون يورو، يليه نجم الإنجليزي، النرويجي إيرلينج ، بـ(239.6 مليون يورو)، ثم الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم الإسباني، في المركز الثالث (233.8 مليون يورو).

ووفقا لأرقام هذه المؤسسة، التي تعد هيئة منفصلة مختصة بأرقام كرة القدم ومقرها في مدينة نيوشاتل السويسرية، احتل الفرنسي ، مهاجم ، المركز الرابع بإجمالي (192.5 مليون يورو)، وهو اللاعب الأكبر سنا بين أصحاب المراكز العشر الأولى.



وضمت القائمة من برشلونة أيضا، المدافع الشاب ، الذي جاء في المركز الـ12، بقيمة (118 مليون يورو)، وهو المدافع الأغلى في هذه القائمة.