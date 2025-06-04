ارنولد يعلق على مباراة الغد: جاهزون لها ومنبهر بانضباط اللاعبين

وقال آرنولد في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "جميع اللاعبين جاهزين لخوض مباراة "، مبينا "اني تعرفت وشاهدت جميع اللاعبين في المباراة التجريبية".وأضاف "انبهرت من عقلية اللاعبين وعقليتهم وسنكون جاهزين لمباراة غدا"، مشيرا الى "اننا خضنا مباراة واحدة لمدة 75 دقيقة، ومن خلالها تعرّفت على جميع اللاعبين".وتابع "أُعجبت كثيرًا بانضباط اللاعبين خلال المعسكر التدريبي، وجاهزيتهم للمباراة القادمة"، موضحا "اننا سوف نذهب غداً من أجل الفوز".واكد "اننا حللنا المنتخب الكوري لساعات والاهم من هذا تحضير اللاعبين نفسياً"، لافتا الى ان "بعض لاعبينا حضروا متاخرين للمعسكر، لكن لاعبي كذلك، هذا هو التوقف الدولي".فيما اكد حارس مرمى المنتخب خلال المؤتمر ان "جميع اللاعبين جاهزين، والمعنويات عالية"، موضحا "اننا خضنا معسكرًا تدريبيًا مثاليًا تحت إشراف المدرب ، والانسجام بيننا كبير جدًا".وبين ان "المباراة مهمة، ونحن كلاعبين مستعدون بشكل كبير، وجميعنا في أتم الجاهزية"، لافتا الى ان "معنوياتنا عالية، والابتسامة حاضرة على وجوه اللاعبين".وذكر "طوينا الصفحة السابقة، ولدينا 180 دقيقة نأمل أن نظهر خلالها بمستوى يليق بنا"، لافتا الى ان "المنتخب الكوري لا يُخيفنا، ونحن مستعدون ونسعى لتحقيق الفوز".