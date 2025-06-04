تحرك سعودي مفاجئ تجاه ميسي

وكان ميسي (37 عاما) انضم إلى في صيف 2023 بعد رحيله عن الفرنسي، بعقد يمتد حتى نهاية عام 2025، وحتى الآن لا يزال الغموض محيطا بموقفه من الاستمرار في .وقبل انضمامه إلى إنتر ميامي، كانت هناك محاولات سعودية مكثفة للتعاقد مع ميسي، ضمن مشروع استقطاب النجوم إلى " "، حيث اقترن اسم أسطورة برشلونة بناديي والاتحاد السعوديين.وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن تواصلا مباشرا بين السعودي، الذي يملك نسبة أغلبية في أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، مع ميسي، والد ليو.وأشار التقرير إلى أن ميسي "يشعر بخيبة أمل أيضا من مستوى الدوري الأمريكي"، حيث يراه النجم الأرجنتيني المتوج بجائزة 8 مرات "أقل مما توقع". بناء عليه تحرك المسؤولون السعوديون لمحاولة إقناع ميسي بالانضمام إلى أحد الأندية الكبيرة، لكن لم يتم ذكر أي نادٍ محدد حتى الآن.وبحسب التقرير، فإن المناقشات الأخيرة لا تتعلق فقط بقرار رياضي بحت، بل تشمل أيضا جانبا تسويقيا مهما.وشارك ميسي في 59 مباراة مع إنتر ميامي بمختلف المسابقات سجل خلالها 49 هدفا وصنع 24، وقاد الفريق الأمريكي للتتويج باللقبين الوحيدين في تاريخه حتى الآن، وهما كأس الدوريات (مسابقة قارية في الشمالية)، ودرع مشجعي الدوري الأمريكي.