اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية

وتكمن صعوبة مواجهة اليوم لكونها ستحدد مصير في الإبقاء على آمال التأهّل المباشر، وعدم الدخول في حسابات الجولة الأخيرة التي ستكون معقدة جداً.وفي السياق ذاته ستقام اليوم أيضاً مباراة مهمة تسبق مواجهتنا أمام الكوريين تجمع عمان والأردن في العاصمة مسقط والتي ستكون نتيجتها مؤثرة في ترتيب .يشار إلى أنَّ العراق يحتل حالياً المركز الثالث برصيد (12) نقطة، بفارق أربع نقاط عن الشمشون المتصدر، ونقطة واحدة عن النشامى الثاني، بينما يلاحقه منتخب عمان بفارق نقطتين، وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع منافسات الملحق.ويأمل مدرب المنتخب الجديد غراهام أرنولد الذي حلّ بديلاً للإسباني خيسوس كاساس عقب الإخفاقين الأخيرين أمام كل من وفلسطين على التوالي، تحقيق الفوز وتفادي حسابات الملحق الذي من المرجح أن تحتضنه وقطر في شهر تشرين الأول المقبل.واستعدّ العراق لمباراة اليوم بدخوله معسكراً تدريبياً مثالياً في والذي اكتفى به، بزيادة الجرعات التدريبية وتكرار الواجبات والتعرف على خصائص اللاعبين من أجل توظيف قدراتهم من دون خوض أي مباراة تجريبية.