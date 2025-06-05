بهدف قاتل.. الكنغر الأسترالي يوقف الكمبيوتر الياباني بعد سلسلة نتائج ايجابية

وجاء الهدف الوحيد لاستراليا عن طريق اللاعب بيهينش بوقت قاتل عند الدقيقة 90 ليحجز البطاقة الثانية بعد في المجموعة.ودخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة المنتخب ، الذي يرغب في تفويت الفرصة على المنتخب السعودي في التأهل للمونديال، خاصة مع اعتماد المنتخب الياباني على البدلاء في مواجهة اليوم.وضمن المنتخب الياباني تأهله إلى المقبل بعد مرور 8 جولات، فيما كان الصراع حول البطاقة الثانية بين كلا من ومنتخب بالإضافة إلى إندونيسيا.