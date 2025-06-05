انطلاق مباراة العراق وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات المونديال

انطلقت قبل قليل، صافرة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي على ملعب جذع النخلة بمحافظة .

وتأتي مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث لتصفيات المؤهلة إلى 2026. ويمتلك المنتخب العراقي 12 نقطة في المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب الكوري المجموعة برصيد 16 نقطة.

