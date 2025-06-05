البصرة.. أسود الرافدين والشمشون الكوري يجرون الاحماء قبيل بدء مباراتهم (صور)

- رياضة

نزل لاعبو العراقي ولاعبو المنتخب الكوري الجنوبي إلى أرضية ملعب جذع النخلة في ، لإجراء الاحماء قبيل انطلاق مباراتهم الحاسمة.



وتجري المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



ووثق مراسل نزول اللاعبين إلى الملعب، والأجواء هناك.وتجري المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.