العراق يخسر أمام كوريا ويفقد فرصة التأهل المباشر للمونديال

خسر العراقي، مساء الخميس، أمام نظيره في تصفيات 2026.

وفاز المنتخب الكوري بهدفين نظيفين خلال المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في . وشهدت المباراة طرد اللاعب العراقي خلال الشوط الأول من المباراة. وبهذه النتيجة منتخب برفقة نظيره الى 2026، بينما سيلعب المنتخب العراقي في تصفيات الدور الرابع.