مع العراق.. إليك المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم

وتصعد 6 منتخبات رسمياً عن المرحلة الحالية للتصفيات الآسيوية إلى كأس العالم
2026 وهي المنتخبات التي تحتل صدارة ووصافة المجموعات الثلاث.
وتخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع منافسات المرحلة الأخيرة في مشوار
التصفيات التي يصعد منها منتخبان إلى النهائيات المونديالية.
وضمنت 5 منتخبات التأهل إلى كأس العالم 2026، وهي إيران
وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية والأردن.
وصعد المنتخب السعودي رسمياً إلى ملحق تصفيات كأس العالم، بجانب إندونيسيا عن المجموعة الثالثة.
وتأهل أيضًا منتخب الإمارات رسمياً إلى الملحق بعد أن جمع 14 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بجانب منتخب العراق
عن المجموعة الثانية
.
وما زالت هناك جولة أخيرة في مشوار هذه المرحلة من التصفيات لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة للمونديال بجانب المنتخبات المتأهلة إلى الملحق في تصفيات قارة آسيا
.
وفيما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن عن قارة آسيا إلى كأس العالم:
1. اليابان.
2. إيران.
3. أوزبكستان.
4. كوريا الجنوبية.
5. الأردن.
وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم:
1. الإمارات.
2. السعودية.
3. إندونيسيا.
4. العراق.
5. قطر.
وكشف الاتحاد الآسيوي
، عن نظام الملحق المؤهل في تصفيات كأس العالم 2026، إذ ستتأهل 6 منتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع من المجموعات الثلاث في التصفيات الحالية.