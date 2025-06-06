مع العراق.. إليك المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم

– رياضة



اقترب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026 من الوصول إلى خط النهاية رسميًا.







وتخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع منافسات المرحلة الأخيرة في التصفيات التي يصعد منها منتخبان إلى النهائيات المونديالية.



وضمنت 5 منتخبات التأهل إلى كأس العالم 2026، وهي وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية والأردن.



وصعد المنتخب السعودي رسمياً إلى ملحق تصفيات كأس العالم، بجانب إندونيسيا عن المجموعة الثالثة.



وتأهل أيضًا منتخب الإمارات رسمياً إلى الملحق بعد أن جمع 14 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بجانب منتخب عن .



وما زالت هناك جولة أخيرة في مشوار هذه المرحلة من التصفيات لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة للمونديال بجانب المنتخبات المتأهلة إلى الملحق في تصفيات قارة .



وفيما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن عن قارة آسيا إلى كأس العالم:



1. .



2. إيران.



3. أوزبكستان.



4. .



5. .



وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم:



1. الإمارات.



2. .



3. إندونيسيا.



4. العراق.



5. قطر.



وكشف ، عن نظام الملحق المؤهل في تصفيات كأس العالم 2026، إذ ستتأهل 6 منتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع من المجموعات الثلاث في التصفيات الحالية. وتصعد 6 منتخبات رسمياً عن المرحلة الحالية للتصفيات الآسيوية إلى 2026 وهي المنتخبات التي تحتل صدارة ووصافة المجموعات الثلاث.وتخوض المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع منافسات المرحلة الأخيرة في التصفيات التي يصعد منها منتخبان إلى النهائيات المونديالية.وضمنت 5 منتخبات التأهل إلى كأس العالم 2026، وهي وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية والأردن.وصعد المنتخب السعودي رسمياً إلى ملحق تصفيات كأس العالم، بجانب إندونيسيا عن المجموعة الثالثة.وتأهل أيضًا منتخب الإمارات رسمياً إلى الملحق بعد أن جمع 14 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بجانب منتخب عن .وما زالت هناك جولة أخيرة في مشوار هذه المرحلة من التصفيات لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة للمونديال بجانب المنتخبات المتأهلة إلى الملحق في تصفيات قارة .وفيما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن عن قارة آسيا إلى كأس العالم:وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم:وكشف ، عن نظام الملحق المؤهل في تصفيات كأس العالم 2026، إذ ستتأهل 6 منتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع من المجموعات الثلاث في التصفيات الحالية.

ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين (A و B)، كل مجموعة فيها 3 منتخبات، في حين تلعب بنظام دوري من مباراة واحدة (كل منتخب يلعب مباراتين فقط)، وتُقام في دولة واحدة لكل مجموعة (تُحدد لاحقاً).



المنتخبات المتأهلة، صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم (مقعدين إضافيين لآسيا)، بينما أصحاب المركز الثاني، يلعبون مباراة فاصلة (ذهاب وإياب)، والفائز من المباراة الفاصلة يتأهل إلى الملحق العالمي، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.