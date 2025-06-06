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مشاهد من وصول قطارات الجماهير الرياضية من البصرة إلى بغداد
رياضة
2025-06-06 | 07:33
505 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنشر
السومرية
نيوز، اليوم الجمعة 6 حزيران، يونيو 2025، مشاهد من وصول قطارات الجماهير الرياضية من
البصرة
إلى
بغداد
، عقب المباراة مع
كوريا الجنوبية
في إطار لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى
كأس العالم
2026.
الصور ادناه:
وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على
ملعب البصرة الدولي
في إطار لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة.
وبهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب
العراق
عند النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث أجهضت الخسارة حلم التأهل المباشر، فيما نجح منتخب
كوريا الجنوبية
بالتأهل إلى المونديال متصدرا بـ19 نقطة، وذهب مقعد التأهل الثاني إلى منتخب
الأردن
الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة.
Alsumaria Tv
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