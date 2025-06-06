مشاهد من وصول قطارات الجماهير الرياضية من البصرة إلى بغداد

الصور ادناه:وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على في إطار لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة.وبهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب عند النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث أجهضت الخسارة حلم التأهل المباشر، فيما نجح منتخب بالتأهل إلى المونديال متصدرا بـ19 نقطة، وذهب مقعد التأهل الثاني إلى منتخب الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة.