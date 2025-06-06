رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية

وخسر منتخب أمام نظيره الكوري الجنوبية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بين المنتخبين في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وبهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب العراق عند النقطة 12 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، حيث أجهضت الخسارة حلم التأهل المباشر، فيما نجح منتخب بالتأهل إلى المونديال متصدراً بـ19 نقطة، ورافقه المنتخب بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.وقال درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان جمهورنا الرياضي الكريم وإخواني وأخواتي أبناء شعبنا العراقي الوفي، أصالةً عن نفسي، وبالنيابة عن أخواني في لإتحاد كرة القدم، نود أن نعبر لكم عن الأسف الشديد لعدم تحقيق بطاقة التأهل المباشر في التصفيات المونديالية، ولكنني بكلِّ ثقة، أقولها لكم بإننا سنبذل أقصى الجهود في المرحلة المقبلة لحجز إحدى بطاقتي التأهل عبر الملحق المؤهل الى المونديال، مشروعنا هو التأهل لكأس العالم، ونعدكم بتحقيق هذا الحلم في شهر أكتوبر المقبل.وأضاف، بصدق، لا يمكن وصف حزننا الشديد وصدمتنا الكبيرة على ما جرى، لكن هكذا هو حال كرة القدم، الخسارة أمس ستكون مصدر قوة وعزيمة وإصرار على تحقيق الانتصارات المقبلة، هذه ليست شعارات أو مجرد كلمات، بل ستكون عناوين ثابتة في جميع إنحاء الوطن، وأطلب منكم أخوتي وخواتي الأعزاء، بأن لا نسمح للحظات الحزن بعدم التأهل المباشر ان تولد حالة انكسار في داخلنا، بل على العكس من ذلك يجب أن نعمل بكل قوانا للمرحلة القادمة لخطف احدى بطاقتي التأهل، وما أريده منكم هو مواصلة الإيمان الكامل بالكادر الفني واللاعبين، وما نريده جميعًا سنحققه معًا بإذن الله تعالى.