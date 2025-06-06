ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد

أعلن رسميًا عن قميص الفريق للموسم الجديد ، حيث يمتاز بتصميم يجمع بين التراث الكلاسيكي واللمسات العصرية، مع الحفاظ على هوية النادي التي طالما ميزته عبر تاريخه العريق.

هذا وسيكون الظهور الأول للريال بقميصه الجديد في مونديال الأندية المقبل، والمقرر إقامته من 14 يونيو/ حزيران الجاري حتى الـ 13 من يوليو / تموز.

