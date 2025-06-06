السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، اجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وقدم التهنئة بمناسبة واستمع خلاله إلى الاستعدادات المطلوبة للتعويض واستثمار فرصة الملحق لتحقيق التأهل الى المونديال".وأعرب عن "ثقته بلاعبي منتخبنا، بما هو معروف عن العراقيين من روح التحدي والحماس الوطني في سبيل رفع اسم البلد عالياً، مؤكداً وجوب التعويض واستثمار الفرص المقبلة من أجل إدخال الفرحة في قلوب أبناء الشعب العراقي".وأشار رئيس إلى "أهمية التحلي بالروح الرياضية في جميع المواجهات التي يخوضها لاعبو المنتخب، وتهنئة المنتخب الشقيق الذي حقق التأهل للمونديال لأول مرة، مؤكدا أهمية أن تكون هذه المناسبات فرصة للتعبير عن روح التآخي التي يتمتع بها العراقيون تجاه اشقائهم في كل مكان".