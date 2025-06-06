السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528918-638848346425274309.jpg
السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً
رياضة
2025-06-06 | 15:13
10,202 شوهد
اجرى رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الجمعة، اتصالا ببعثة منتخبنا الوطني، فيما دعا اللاعبين الى استثمار الفرص المقبلة.
وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
عدنان درجال
وقدم التهنئة بمناسبة
عيد الأضحى
المبارك
واستمع خلاله إلى الاستعدادات المطلوبة للتعويض واستثمار فرصة الملحق لتحقيق التأهل الى المونديال".
وأعرب عن "ثقته بلاعبي منتخبنا، بما هو معروف عن العراقيين من روح التحدي والحماس الوطني في سبيل رفع اسم البلد عالياً، مؤكداً وجوب التعويض واستثمار الفرص المقبلة من أجل إدخال الفرحة في قلوب أبناء الشعب العراقي".
وأشار رئيس
مجلس الوزراء
إلى "أهمية التحلي بالروح الرياضية في جميع المواجهات التي يخوضها لاعبو المنتخب، وتهنئة المنتخب
الأردني
الشقيق الذي حقق التأهل للمونديال لأول مرة، مؤكدا أهمية أن تكون هذه المناسبات فرصة للتعبير عن روح التآخي التي يتمتع بها العراقيون تجاه اشقائهم في كل مكان".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
السوداني يصدر توجيها يخص مشروع مجسر الزعفرانية
15:07 | 2025-06-01
السوداني يصدر توجيهاً بشأن عمل "ستارلينك" الأمريكية في العراق
08:35 | 2025-05-28
السوداني يصدر توجيهاً بعد ترؤسه اجتماعاً خاصاً بمشاريع القطاع النفطي
12:47 | 2025-05-21
السوداني يصدر توجيها حول فئة من القروض: الصرف خلال شهرين فقط
08:55 | 2025-05-05
المنتخب
العراقي
+A
-A
اخترنا لك
بعد التعادل مع الاكوادور.. برازيليون يهاجمون انشيلوتي دون رأفة
13:23 | 2025-06-06
الحمادي يعلق على طرده أمام كوريا الجنوبية: سنحتفل معاً بالتأهل للمونديال
12:13 | 2025-06-06
ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد
11:35 | 2025-06-06
اختيار نجم برشلونة كأفضل لاعب بالدوري الإسباني 2024 - 2025
11:28 | 2025-06-06
علي الحمادي يغادر بعثة المنتخب العراقي
10:06 | 2025-06-06
رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية
07:54 | 2025-06-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
رياضة
31.46%
16:39 | 2025-06-05
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
16:39 | 2025-06-05
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل بشأن طرد علي الحمادي
رياضة
16.05%
01:55 | 2025-06-06
الخبير التحكيمي جمال الشريف يحسم الجدل بشأن طرد علي الحمادي
01:55 | 2025-06-06
رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية
رياضة
15.43%
07:54 | 2025-06-06
رسالة من عدنان درجال الى الجماهير العراقية بعد مباراة كوريا الجنوبية
07:54 | 2025-06-06
هل توفي والد السوداني بحادث أم أُعدم على يد نظام صدام؟.. مركز اسبر يوضح
سياسة
14.25%
11:45 | 2025-06-05
هل توفي والد السوداني بحادث أم أُعدم على يد نظام صدام؟.. مركز اسبر يوضح
11:45 | 2025-06-05
اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية
رياضة
12.47%
02:47 | 2025-06-05
اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية
02:47 | 2025-06-05
انطلاق مباراة العراق وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات المونديال
رياضة
10.34%
14:15 | 2025-06-05
انطلاق مباراة العراق وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات المونديال
14:15 | 2025-06-05
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مقطع مصور يوثق قيام لص بسرقة دراجة نارية في بغداد
13:39 | 2025-06-06
وسط أزمة رواتب مستمرة في كردستان.. ياسر بارزاني يقضي عطلة العيد في موناكو بسيارة فارهة
10:34 | 2025-06-06
الدفاع المدني ينقذ 3 عمال من تحت ركام منزل قيد الهدم في بغداد (فيديو)
05:34 | 2025-06-06
بعد الخسارة أمام كوريا.. درجال يفقد أعصابه بسبب هاتف
17:27 | 2025-06-05
فتح بوابات المدينة الرياضية بالبصرة استعداداً لمباراة العراق وكوريا الجنوبية
10:58 | 2025-06-05
الإنفاق العام في 5 سنوات: ارتفاع التركيز على عدد محدود من الجهات
03:00 | 2025-06-05
في ميسان.. قرار منع زراعة الشلب الصيفي يُثير ردود فعل غاضبة!
02:30 | 2025-06-05
استعدادات عيد الأضحى: حملة خدمية لتنظيف الشوارع وصيانة المتنزهات في بغداد
01:30 | 2025-06-05
سواق شاحنات يقطعون طريقا بين الموصل ودهوك (فيديو)
15:53 | 2025-06-04
بالفيديو.. قوافل الحجاج العراقيين تصل الى مشعر منى بيوم التروية
10:14 | 2025-06-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.