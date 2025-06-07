دي يونغ يتخذ قرارا جديدا قبل التجديد لبرشلونة

ووفقًا للمصادر، فإن دي فقد ثقته في وكيله خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المفصلية في مسيرته.ويُعد هذا التحرك تمهيدًا لبدء مفاوضات التجديد مع ، حيث يرغب اللاعب الهولندي في مناقشة عقد جديد بشروط مختلفة تتماشى مع المرحلة المقبلة من مسيرته داخل ، وهو ما اتسم بالصعوبة في وجود دورسون، الذي وضع العديد من العراقيل في مفاوضات الطرفين.