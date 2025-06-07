رونالدو يعلن عدم المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.فضلاً عن ذلك، أعرب السويسري رئيس "فيفا" عن أمله في تواجد رونالدو بمونديال الأندية الذي سينطلق الشهر الحالي.وقال رونالدو خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهائي الأوروبية ضد إسبانيا، مساء الأحد: ""اتخذ قرارٌ شبه مؤكد بعدم مشاركتي في ".وأضاف: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط والبعيد".