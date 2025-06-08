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بعد فيديو الفتاة الأردنية المسيء للعراق.. التعمري يوجه رسالة لأسود الرافدين

رياضة

2025-06-08 | 09:32
بعد فيديو الفتاة الأردنية المسيء للعراق.. التعمري يوجه رسالة لأسود الرافدين
13,132 شوهد

وجه نجم منتخب الأردن، موسى التعمري، رسالة ترحيب بمنتخب العراق، قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر التعمري رسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بصورة تظهر علمي العراق والأردن بجانب بعضهما، وعلق قائلا: "أهلا بمنتخب أسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في وطننا الحبيب الأردن الذي يحتضن الجميع بمحبة وأمان ما بين الأردن والعراق ليس فقط حدود، بل تاريخ وأخوة".
وكان التعمري قد أظهر في وقت سابق روحا رياضية رائعة تجاه العراق، حيث نشر بعد فوز الأردن على العراق في كأس آسيا 2023 صورة له وهو يحمل العلم العراقي، معلقا: "كرة القدم تجمعنا ولا تفرقنا".
ويأتي ذلك ضمن حملة كبيرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الاردنية تحت اسم "أهلا بالعراق" قبل استضافة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة عمان، وتلطيفا للأجواء التي كانت مشحونة في الفترة الماضية وآخرها انتشار فيديو مسيء للعراقيين، بسبب المنافسة الشرسة بين المنتخبين على بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 مباشرة.
وانتشر في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تحدثت بكلمات نابية على العراق وجمهوره

ونقل موقع "المملكة" عن مصدر أمني قوله إن "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضبطت فتاة بعد نشرها فيديو تضمن إساءة لبلد شقيق وجمهوره، مشيرًا إلى أنه "سيتم إحالتها إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق معها".
وشدد المصدر على أنه "لن يتم التهاون مع مثل هذه الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين ولا تعكس قيمهم وأخلاقهم"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة أو يخرج عن إطار وأخلاقيات التشجيع الرياضي".
وضمن منتخب الأردن تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ "النشامى".
وجاء تأهل منتخب الأردن بعد فوزه على مضيفه العماني بثلاثة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وسقوط المنتخب العراقي أمام ضيفه الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وضمن تأهله إلى كأس العالم 2026 رفقة نظيره الأردني صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
بينما يشغل العراق المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ليضطر إلى خوض المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تقسم فيها المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل من المجموعات الثلاث، أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما ينتقل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس والسادس.
وسيتم تقسيم المرحلة الرابعة الـ6 فرق المتأهلة إلى مجموعتين، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.
بينما يخوض الفريقان صاحبا المركز الثاني بالمجموعتين مرحلة خامسة من التصفيات، لتحديد الفائز الذي ينتقل لخوض ملحق الكونفدرالية.
وبذلك وصل عدد المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى 5 منتخبات وهي: اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن.
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