10 فرق تسجل الظهور الأول في كأس العالم للأندية 2025

وتستضيف ، خلال الفترة بين 14 يونيو/ حزيران و13 يوليو/تموز من العام الحالي، بطولة 2025 بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا.للأندية ظهرت للنور مطلع الألفية الحالية، ومنذ عام 2005 كانت تُقام سنويا بمشاركة الفائزين في المسابقة القارية الأعلى للأندية (دوري الأبطال).وفي النظام الجديد، ستقام البطولة كل 4 سنوات، على أن يشارك بها الفائزون بأكبر بطولة للأندية في كل اتحاد قاري من آسيا وأفريقيا، بين عامي 2021 و2024، مع تحديد الفرق الإضافية لقارتي أوروبا (لها 12 مقعدا إجماليا) وأمريكا الجنوبية (6 مقاعد إجمالية) بناء على تصنيف الأندية خلال فترة السنوات الـ4.يُضاف إلى ذلك ممثل البلد المضيف، وأفضل فريق في التصنيف التراكمي لقارة أوقيانوسيا على مدار 4 سنوات، حيث حصلت على مقعد وحيد.وفيما يلي نلقي الضوء على الفرق التي تشارك في بطولة للأندية 2025، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.من بين 32 فريقا تأهلت إلى كأس العالم للأندية 2025، يوجد 22 فريقا سبق لها المشاركة مرة واحدة على الأقل في النسخ السابقة، بجانب 10 فرق تظهر للمرة الأولى في المونديال.ويشارك لوس أنجلوس الأمريكي للمرة الأولى، بعدما فاز بملحق فاصل أمام كلوب المكسيكي، وذلك لتعويض فريق مكسيكي آخر هو ليون، بطل أمريكا الشمالية (كونكاكاف) عام 2023.وكان قد تم استبعاد ليون بسبب تبعيته لمالك نادي باتشوكا المكسيكي ذاته، بطل كونكاكاف 2024، المشارك أيضا في البطولة.كذلك يشارك الأمريكي، ممثل البلد المضيف، للمرة الأولى في تاريخه، وينطبق الأمر ذاته على بوتافوغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية 2024.وعن طريق التصنيف الأوروبي، حصل كل من بورتو وبنفيكا البرتغاليين، وباريس الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وبروسيا الألماني، وأتلتيكو الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، على بطاقة المشاركة الأولى في مونديال الأندية.فرق تشارك لأول مرة في كأس العالم للأنديةلوس أنجلوس الأمريكيإنتر الأمريكيبوتافوغو البرازيليبورتوبنفيكا البرتغاليالفرنسيبروسيا دورتموند الألمانيالإسبانيسالزبورغ النمساوي