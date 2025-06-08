بقيادة رونالدو.. البرتغال بطل الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح

وخلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بمدينة الألمانية، فريق ، خطف منتخب لقبا غاليا من أنياب الماتادور بعد مباراة مثيرة.ويعد هذا التتويج الثاني بتاريخ منتخب البرتغال