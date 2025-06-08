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بقيادة رونالدو.. البرتغال بطل الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح
رياضة
2025-06-08 | 17:49
1,212 شوهد
توج منتخب
البرتغال
بلقب
دوري الأمم
الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
وخلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بمدينة
ميونخ
الألمانية،
معقل
فريق
بايرن ميونخ
، خطف منتخب
البرتغال
لقبا غاليا من أنياب الماتادور بعد مباراة مثيرة.
ويعد هذا التتويج الثاني بتاريخ منتخب البرتغال
Alsumaria Tv
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