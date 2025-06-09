بالصور.. رونالدو يدعي على الطريقة الإسلامية

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، انتهت بتتويج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح (5-3)، عقب التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.كان أحد أبطال اللقاء، حيث أعاد البرتغال إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يغادر الملعب مصابا في الدقيقة 88، ليحل مكانه غونزالو .ويعد هذا اللقب هو الأول للنجم منذ تتويجه بكأس مع عام 2021، كما أضافه إلى قائمة إنجازاته القارية التي تشمل 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.لكن ما أثار الجدل والتفاعل أكثر من أدائه بأرض الملعب، هو ظهوره على دكة البدلاء أثناء ركلات الترجيح وهو يرفع يديه في وضعية شبيهة بالدعاء الإسلامي، ما دفع العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عما إذا كان رونالدو قد تأثر بالثقافة الإسلامية، أو حتى اعتنق ، خاصة في ظل تجربته الحالية مع منذ كانون الثاني 2023.وقد انتشرت الصور والمقاطع بسرعة على منصات التواصل، واعتبر البعض أن هذا التصرف قد يحمل دلالة دينية، بينما رأى آخرون أنه مجرد تعبير إنساني طبيعي عن التوتر والرغبة في الفوز خلال اللحظات الحاسمة.ومعروف عن "الدون" أنه يحتفظ بحياته الخاصة بعيدا عن الإعلام، ويظهر دوما احتراما ملحوظا للمعتقدات والثقافات الأخرى، لا سيما في بيئته الجديدة داخل .وفي هذه المباراة، سجلت إسبانيا أولا عبر زوبيميندي في الدقيقة 21، ثم تعادل نونو مينديز للبرتغال بعد خمس دقائق فقط.وعادت إسبانيا للتقدم عن طريق أويارزابال قبل نهاية الشوط الأول، لكن رونالدو عادل النتيجة في الدقيقة 61.وفي ركلات الترجيح، برز حارس البرتغال ديوغو كوستا بتصديه الحاسم، ليختتم روبن نيفيس السلسلة بنجاح، مانحا البرتغال اللقب.