فاجعة تهز مدرجات نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا

ووفقا لما نقلته الفرنسية عن مصادر في الشرطة، وقع الحادث خلال الوقت الإضافي من المباراة.وعلى الرغم من الاستجابة السريعة من الفرق الطبية المتواجدة في الاستاد، إلا أن جهود الإنعاش لم تفلح، وتم إعلان وفاة الرجل في تمام الساعة 00:06 بتوقيت وسط أوروبا.وأوضحت تقارير أن "الضحية سقط من الثاني للمنصة الرئيسية إلى المقاعد السفلية في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بينما استمرت المباراة في مجراها الطبيعي، بالتزامن مع محاولات إنقاذه من قبل المسعفين وعناصر الأمن".وأكد "يويفا" وقوع الحادث ووفاة المشجع، مشيرا في بيان رسمي إلى أن "حالة طارئة وقعت في ملعب ، ورغم كل محاولات الطاقم الطبي، فارق المصاب الحياة".وأضاف البيان: "نوجه أعمق تعازينا لعائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب".من جانبه، بدأ مدرب المنتخب الإسباني، ، المؤتمر الصحفي عقب المباراة بتقديم التعازي، قائلا:"أود أن أعبر عن حزني العميق وتعازي لعائلة المشجع المتوفى. هذا الحادث المؤلم يذكرنا بما هو حقا مهم في الحياة".كما أعرب مينديز، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، عن حزنه قائلا:"رغم فرحتنا بالفوز، إلا أن هذه الفاجعة تلقي بظلالها على احتفالنا. أتوجه بالتعازي لأسرة الفقيد".وكانت حسمت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.