مواعيد مباريات الجولة الأخيرة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

وحسمت منتخبات ، أوزبكستان، ، ، واليابان تأهلها رسميا، فيما تشتعل المنافسة على المقعد السادس المباشر بين منتخبي وأستراليا، في مواجهة مرتقبة تحتضنها الأراضي السعودية.ويحتل "الأخضر" السعودي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ، ويحتاج للفوز بفارق 5 أهداف لضمان التأهل المباشر وتجنب خوض الملحق.وفي ، يتنافس منتخب فلسطين مع نظيره عُمان على بطاقة الملحق، بينما تشهد نفس المجموعة قمة عربية نارية بين الأردن والعراق.أما في ، فيستضيف منتخب أوزبكستان نظيره قطر، فيما يلاقي منتخب الإمارات نظيره قيرغيزستان.وفي المجموعة الثالثة، يصطدم منتخب بضيفه ، ويحل منتخب ضيفا على كوريا الجنوبية.أما منتخب ، فيخوض لقاء ضمن تصفيات 2027، أمام .ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، يلتقي منتخب هولندا نظيره مالطا في مواجهة سهلة نظرياً للطواحين.وتقام اليوم أيضاً عدة مباريات ودية بارزة، أبرزها مواجهة إنجلترا والسنغال، ومباراة السويد ضد الجزائر.مواعيد مباريات الثلاثاء 10 يونيو 2025 (بتوقيت ومكة المكرمة وموسكو) والقناة الناقلة:الصين × البحرين – 14:00 – beIN Sports 1كوريا الجنوبية × الكويت – 14:00 – beIN Sports 2أوزبكستان × قطر – 16:45 – beIN Sports 1قيرغيزستان × الإمارات – 16:45 – beIN Sports 2السعودية × أستراليا – 21:15 – beIN Sports 2الأردن × – 21:15 – beIN Sports 1فلسطين × عُمان – 21:15 – beIN Sports 4أفغانستان × سوريا – 20:15 – beIN Sportsهولندا × مالطا – 21:45 – beIN Sports 3