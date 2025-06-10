مواعيد مباريات الجولة الأخيرة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

وحسمت منتخبات إيران
، أوزبكستان، كوريا الجنوبية
، الأردن
، واليابان تأهلها رسميا، فيما تشتعل المنافسة على المقعد السادس المباشر بين منتخبي السعودية
وأستراليا، في مواجهة مرتقبة تحتضنها الأراضي السعودية.
ويحتل "الأخضر" السعودي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستراليا
، ويحتاج للفوز بفارق 5 أهداف لضمان التأهل المباشر وتجنب خوض الملحق.
صراعات عربية آسيوية على بطاقات العبور:
وفي المجموعة الثانية
، يتنافس منتخب فلسطين مع نظيره عُمان على بطاقة الملحق، بينما تشهد نفس المجموعة قمة عربية نارية بين الأردن والعراق.
أما في المجموعة الأولى
، فيستضيف منتخب أوزبكستان نظيره قطر، فيما يلاقي منتخب الإمارات نظيره قيرغيزستان.
وفي المجموعة الثالثة، يصطدم منتخب الصين
بضيفه البحرين
، ويحل منتخب الكويت
ضيفا على كوريا الجنوبية.
أما منتخب سوريا
، فيخوض لقاء ضمن تصفيات كأس آسيا
2027، أمام أفغانستان
.
أوروبا ومباريات ودية مثيرة:
ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، يلتقي منتخب هولندا نظيره مالطا في مواجهة سهلة نظرياً للطواحين.
وتقام اليوم أيضاً عدة مباريات ودية بارزة، أبرزها مواجهة إنجلترا والسنغال، ومباراة السويد ضد الجزائر.
مواعيد مباريات الثلاثاء 10 يونيو 2025 (بتوقيت بغداد
ومكة المكرمة وموسكو) والقناة الناقلة:
تصفيات آسيا – كأس العالم
الصين × البحرين – 14:00 – beIN Sports 1
كوريا الجنوبية × الكويت – 14:00 – beIN Sports 2
أوزبكستان × قطر – 16:45 – beIN Sports 1
قيرغيزستان × الإمارات – 16:45 – beIN Sports 2
السعودية × أستراليا – 21:15 – beIN Sports 2
الأردن × العراق
– 21:15 – beIN Sports 1
فلسطين × عُمان – 21:15 – beIN Sports 4
تصفيات كأس آسيا
أفغانستان × سوريا – 20:15 – beIN Sports
تصفيات كأس العالم – أوروبا
هولندا × مالطا – 21:45 – beIN Sports 3