ضمن مجموعة العراق.. كوريا تسحق الكويت

وسجل أهداف مباراة كلا من سي جين جيون في الدقيقة الـ 30 ، بينما احرز لي كانغ إن الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51، ليتبع بدقائق أوه جيو في الدقيقة الـ 54 بالهدف الثالث، واحرز الهدف الرابع سونغ في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة.وأقيمت المباراة على ملعب "سيؤول" المنتخب الكوري، ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة 2026.