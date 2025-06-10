Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في كركوك.. اعتقال سارق مول وضبط بحوزته 80 مليونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات المونديال

رياضة

2025-06-10 | 14:15
انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات المونديال
8,641 شوهد

انطلقت قبل قليل، صافرة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الأردني على ملعب عمان الدولي.

وتأتي مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
 
ويمتلك المنتخب العراقي 12 نقطة في المركز الثالث، بينما يمتلك المنتخب الأردني 16 نقطة وقد ضمن التأهل للمونديال.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

المنتخب العراقي

المونديال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
التصفيات المونديالية.. مكاسب المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الأردني
03:30 | 2025-06-11
العراق و5 منتخبات اسيوية الى ملحق مونديال 2026.. ماذا بعد ذلك؟
02:34 | 2025-06-11
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
17:05 | 2025-06-10
عُمان تخطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى الملحق الآسيوي
16:34 | 2025-06-10
المنتخب العراقي يصالح جمهوره بفوز مهم على الأردن
16:05 | 2025-06-10
"شبح ميسي" يطارد كريستيانو رونالدو
13:29 | 2025-06-10
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ابل تعطل أجهزة آيفون المسروقة في لوس انجلوس
Play
ابل تعطل أجهزة آيفون المسروقة في لوس انجلوس
16:52 | 2025-06-10
تدريب حيوان النّمْس للدخول إلى الأماكن الضيقة وتمديد أسلاك الكهربائية
Play
تدريب حيوان النّمْس للدخول إلى الأماكن الضيقة وتمديد أسلاك الكهربائية
16:27 | 2025-06-10
عملية نقل أثاث منزل جيف بيزوس
Play
عملية نقل أثاث منزل جيف بيزوس
15:46 | 2025-06-10
نهب متجر أبل الرئيسي في مدينة لوس انجلوس الامريكية
Play
نهب متجر أبل الرئيسي في مدينة لوس انجلوس الامريكية
14:40 | 2025-06-10
أجواء ملعب عمان قبيل مواجهة المنتخب الوطني ومضيفه الأردني
Play
أجواء ملعب عمان قبيل مواجهة المنتخب الوطني ومضيفه الأردني
13:31 | 2025-06-10
طفل يثير التفاعل بنظراته للطبيب خلال عملية انعاشه
Play
طفل يثير التفاعل بنظراته للطبيب خلال عملية انعاشه
12:17 | 2025-06-10
توافد الجماهير الى ملعب استاد عمان الدولي
Play
توافد الجماهير الى ملعب استاد عمان الدولي
11:20 | 2025-06-10
تصادم بين "سايبا" و"ستاركس" يتسبب بإصابات خطيرة في كربلاء
Play
تصادم بين "سايبا" و"ستاركس" يتسبب بإصابات خطيرة في كربلاء
10:47 | 2025-06-10
بالفيديو.. منتسب امني يقتل طفلا في كركوك
Play
بالفيديو.. منتسب امني يقتل طفلا في كركوك
07:43 | 2025-06-10
حيوان "هامستر" يطلب من مزارع بعدم حرث الأرض التي حفر بيته فيها
Play
حيوان "هامستر" يطلب من مزارع بعدم حرث الأرض التي حفر بيته فيها
07:01 | 2025-06-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.