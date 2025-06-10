انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات المونديال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في كركوك.. اعتقال سارق مول وضبط بحوزته 80 مليونا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529265-638851680038766632.jpg
انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات المونديال
رياضة
2025-06-10 | 14:15
المصدر:
السومرية نيوز
8,641 شوهد
انطلقت قبل قليل، صافرة مباراة المنتخب العراقي ونظيره
الأردني
على ملعب
عمان
الدولي.
وتأتي مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الثالث لتصفيات
آسيا
المؤهلة إلى
كأس العالم
2026.
ويمتلك المنتخب العراقي 12 نقطة في المركز الثالث، بينما يمتلك المنتخب
الأردني
16 نقطة وقد ضمن التأهل للمونديال.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
انطلاق مباراة العراق وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات المونديال
14:15 | 2025-06-05
انطلاق مباراة العراق والكويت ضمن تصفيات المونديال
14:15 | 2025-03-20
انطلاق مباراة العراق وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم
14:15 | 2025-03-25
تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة نشامى الأردن في تصفيات المونديال
12:26 | 2025-06-10
المنتخب العراقي
المونديال
+A
-A
اخترنا لك
التصفيات المونديالية.. مكاسب المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الأردني
03:30 | 2025-06-11
العراق و5 منتخبات اسيوية الى ملحق مونديال 2026.. ماذا بعد ذلك؟
02:34 | 2025-06-11
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
17:05 | 2025-06-10
عُمان تخطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى الملحق الآسيوي
16:34 | 2025-06-10
المنتخب العراقي يصالح جمهوره بفوز مهم على الأردن
16:05 | 2025-06-10
"شبح ميسي" يطارد كريستيانو رونالدو
13:29 | 2025-06-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما للعراقيين
محليات
23.02%
08:10 | 2025-06-10
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما للعراقيين
08:10 | 2025-06-10
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
رياضة
18%
17:05 | 2025-06-10
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
17:05 | 2025-06-10
أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم
اقتصاد
17.44%
04:06 | 2025-06-10
أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم
04:06 | 2025-06-10
ارنولد يعلق على مباراة منتخبنا العراقي امام الاردن غدا
رياضة
15.09%
06:15 | 2025-06-09
ارنولد يعلق على مباراة منتخبنا العراقي امام الاردن غدا
06:15 | 2025-06-09
عطلة 3 أيام لهذه الفئة
محليات
14.21%
11:51 | 2025-06-10
عطلة 3 أيام لهذه الفئة
11:51 | 2025-06-10
مصدر يكشف تفاصيل حادثة الحريق في طائرة بمطار بغداد الدولي
محليات
12.25%
05:33 | 2025-06-09
مصدر يكشف تفاصيل حادثة الحريق في طائرة بمطار بغداد الدولي
05:33 | 2025-06-09
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
ابل تعطل أجهزة آيفون المسروقة في لوس انجلوس
16:52 | 2025-06-10
تدريب حيوان النّمْس للدخول إلى الأماكن الضيقة وتمديد أسلاك الكهربائية
16:27 | 2025-06-10
عملية نقل أثاث منزل جيف بيزوس
15:46 | 2025-06-10
نهب متجر أبل الرئيسي في مدينة لوس انجلوس الامريكية
14:40 | 2025-06-10
أجواء ملعب عمان قبيل مواجهة المنتخب الوطني ومضيفه الأردني
13:31 | 2025-06-10
طفل يثير التفاعل بنظراته للطبيب خلال عملية انعاشه
12:17 | 2025-06-10
توافد الجماهير الى ملعب استاد عمان الدولي
11:20 | 2025-06-10
تصادم بين "سايبا" و"ستاركس" يتسبب بإصابات خطيرة في كربلاء
10:47 | 2025-06-10
بالفيديو.. منتسب امني يقتل طفلا في كركوك
07:43 | 2025-06-10
حيوان "هامستر" يطلب من مزارع بعدم حرث الأرض التي حفر بيته فيها
07:01 | 2025-06-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.