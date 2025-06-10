انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن تصفيات المونديال

انطلقت قبل قليل، صافرة مباراة المنتخب العراقي ونظيره على ملعب الدولي.

وتأتي مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الثالث لتصفيات المؤهلة إلى 2026.

ويمتلك المنتخب العراقي 12 نقطة في المركز الثالث، بينما يمتلك المنتخب 16 نقطة وقد ضمن التأهل للمونديال.