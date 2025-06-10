سيدات العراق يخسرن أمام إيران بثمانية أهداف نظيفة

وجاءت المباراة في إطار استعداد المنتخب النسوي، لتصفيات التي ستجري في بداية من 23 من شهر حزيران/يونيو الجاري.وسيلعب المنتخب العراقي ضمن الى جانب منتخبات تايلاند والهند وتيمور الشرقية ومنغوليا.