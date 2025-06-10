التعادل الإيجابي ينهي مواجهة الإمارات وقرغيزستان

وافتتح منتخب التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق حارب عبد الله، وتعادل منتخب قيرغيزستان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق البديل كاي .وجرت المباراة على ملعب دولين عمرزاكوف في ، وبهذه النتيجة حسم الامارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بوصوله إلى 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن المنتخب الذي أنهى منافساته في المركز الرابع بعد الخسارة أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف نظيفة، على في طشقند.