ديكو يكشف أسباب عدم عودة ميسي لبرشلونة

وكان ليونيل ميسي
غادر برشلونة في صيف 2021 بعد نهاية عقده، بسبب الفشل في تجديده نتيجة الأزمة المالية، لينتقل إلى باريس سان جيرمان
في صفقة انتقال حر.
وبعد موسمين، انتقل ميسي في عام 2023 إلى إنتر ميامي
الأمريكي، رغم ارتباط اسمه آنذاك بالعودة صوب برشلونة أو الانتقال للهلال السعودي.
وتحدث ديكو عن ذلك الأمر في تصريحات لشبكة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية، مؤكداً أن قرار ميسي بالانتقال لإنتر ميامي
كان مدفوعاً برغبته في استعادة سعادته الشخصية.
وقال ديكو: "كان هناك حديث عن السعودية
وإنتر ميامي، قصة ميسي عظيمة، إنه أعظم لاعب في تاريخ برشلونة، ومن الصعب تكرارها".
وأضاف: "أحياناً كانت هناك أمور شخصية، ربما أراد الذهاب إلى ميامي بعد فترة لعبه في باريس
، والأهم من ذلك كله هو استعادة ذاته والشعور بالسعادة".
وأنهى المدير الرياضي لبرشلونة قائلاً: "ربما لم يكن ليجد ذلك في برشلونة نظراً للضغط الكبير هناك، أعتقد أن ما حدث كان جيداً للجميع، لأن برشلونة واصل مسيرته في محاولة إعادة بناء الفريق، وميسي أيضاً واصل مسيرته، مسجلاً الأهداف ومستمتعاً بالسعادة".
يذكر أن ليونيل
ميسي، الذي يعتبر الهداف التاريخي لبرشلونة، يستعد حالياً لقيادة إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية
2025 في أمريكا
، حيث سيفتتح مشواره
في المسابقة بمواجهة الأهلي
في المباراة الافتتاحية فجر الأحد المقبل.