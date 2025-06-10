ديكو يكشف أسباب عدم عودة ميسي لبرشلونة

وكان غادر برشلونة في صيف 2021 بعد نهاية عقده، بسبب الفشل في تجديده نتيجة الأزمة المالية، لينتقل إلى في صفقة انتقال حر.وبعد موسمين، انتقل ميسي في عام 2023 إلى الأمريكي، رغم ارتباط اسمه آنذاك بالعودة صوب برشلونة أو الانتقال للهلال السعودي.وتحدث ديكو عن ذلك الأمر في تصريحات لشبكة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية، مؤكداً أن قرار ميسي بالانتقال لإنتر كان مدفوعاً برغبته في استعادة سعادته الشخصية.وقال ديكو: "كان هناك حديث عن وإنتر ميامي، قصة ميسي عظيمة، إنه أعظم لاعب في تاريخ برشلونة، ومن الصعب تكرارها".وأضاف: "أحياناً كانت هناك أمور شخصية، ربما أراد الذهاب إلى ميامي بعد فترة لعبه في ، والأهم من ذلك كله هو استعادة ذاته والشعور بالسعادة".وأنهى المدير الرياضي لبرشلونة قائلاً: "ربما لم يكن ليجد ذلك في برشلونة نظراً للضغط الكبير هناك، أعتقد أن ما حدث كان جيداً للجميع، لأن برشلونة واصل مسيرته في محاولة إعادة بناء الفريق، وميسي أيضاً واصل مسيرته، مسجلاً الأهداف ومستمتعاً بالسعادة".يذكر أن ميسي، الذي يعتبر الهداف التاريخي لبرشلونة، يستعد حالياً لقيادة إنتر ميامي في بطولة 2025 في ، حيث سيفتتح في المسابقة بمواجهة في المباراة الافتتاحية فجر الأحد المقبل.