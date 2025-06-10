"شبح ميسي" يطارد كريستيانو رونالدو

وحقق مع منتخب لقب الأوروبية بفوز 5-3 بركلات الترجيح على إسبانيا بعد تعادل إيجابي 2-2.ورغم تتويج بـ3 ألقاب مع منتخب البرتغال خلال التسع سنوات الأخيرة، لكنه لم يحقق البطولة التي توج بها ميسي.وحقق رونالدو في آخر 10 سنوات لقبين لدوري أمم أوروبا في 2019 و2025 وقبلهما كأس أمم أوروبا 2016.وفي المقابل، حقق ميسي أهم لقب وهو كأس العالم في 2022 وقبله توج بكوبا 2021 وكأس فيناليسما ثم بعده حقق كوبا أمريكا 2024.وستكون كأس العالم 2026 في أمريكا العام المقبل هي وسيلة الدون الوحيدة والأخيرة للحاق بميسي.علماً بأن ميسي يتفوق على رونالدو بتحقيقه في 8 مناسبات مقابل 5 فقط للهداف التاريخي لريال .