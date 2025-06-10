المنتخب العراقي يصالح جمهوره بفوز مهم على الأردن

تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، من هزيمة نظيره ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز بهدف نظيف سجله سجاد في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب الدولي.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب العراقي رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث بعد أن ضمن تأهله للملحق الآسيوي، بينما تجمد رصيد المنتخب عند 16 نقطة وسبق أن ضمن التأهل للمونديال.